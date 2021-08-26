Milli tekvandocu Görkem Polat Avrupa şampiyonu

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanırken Görkem Polat Avrupa şampiyonu oldu.