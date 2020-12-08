Milli tekvandocu Gamze Özdemir'den acı haber
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Milli tekvandocu Gamze Özdemir'den acı haber

08.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:23
Milli tekvandocu Gamze Özdemir'den acı haber

Türkiye Tekvando Federasyonu, 21 yaşındaki milli sporcu Gamze Özdemir'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Tekvando Federasyonu, 21 yaşındaki milli sporcu Gamze Özdemir'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Gamze Özdemir, kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle 21 yaşında hayatını kaybetti. Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"Milli tekvandocu Gamze Özdemir, kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle hayatını kaybetti.Ankara'nın başarılı sporcularından, ülkemize Balkan 2'nciliği kazandırmış Gamze Özdemir'i 21 yaşında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Milli tekvandocumuz, yakalandığı amansız kelebek hastalığı sonucu aramızdan ayrıldı. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz."Türkiye Tekvandocu Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin de Gamze Özdemir'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Şahin şu ifadeleri kullandı: "Federasyonumuz Ankara bölgesi milli sporcularımızdan sevgili Gamze Özdemir'in yakalandığı kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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