Milli Tekvandocu Avrupa Şampiyonası'na Uğurlandı

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil İbrahim Karakuş'un milli tekvandocu kızı İklima Betül Karakuş Polonya'da düzenlenecek Ümit Avrupa Şampiyonası'na uğurlandı.

Sivas'ta görev yapan polis memuru Halil İbrahim Karakuş'un milli tekvandocu kızı 17 yaşındaki İklima Betül Karakuş 8-11 Kasım tarihleri arasında Polonya'nın Varşova şehrinde düzenlenecek Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılacak. Karakuş için Nuri Demirağ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ın eşi Keziban Aydoğan ve Karakuş ailesininde katıldığı törende İklima Betül hedefinin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip şampiyonadan madalya ile dönmek olduğunu söyledi.

Milli sporcu Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katılmak için İstanbul'a hareket etti. - SİVAS