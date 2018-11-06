Milli Tekvandocu Avrupa Şampiyonası'na Uğurlandı

Milli tekvandocu İklima Betül Karakuş, Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Sivas'tan Polonya'ya uğurlandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlük bünyesinde görev yapan polis memuru Halil İbrahim Karakuş'un 16 yaşındaki kızı İklima Betül Karakuş için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Karakuş, törenin ardından 8-11 Kasım tarihlerinde Polonya'nın Varşova kentinde yapılacak Ümitler Avrupa Şampiyonası için uçakla İstanbul'a hareket etti.

Milli tekvandocuyu uğurlama törenine, ailesinin yanı sıra Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ın eşi, aynı zamanda Sivas Polis Eşleri Dernek Başkanı Keziban Aydoğan ve dernek üyeleri katıldı.