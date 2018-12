"Milli teknolojilerimizi daha da geliştireceğiz"

İSTANBUL - Günümüz sorunlarından önem teşkil eden bir konu da Siber Güvenlik. Bu konuya her zaman önem veren ve çalışmalarını sürdüren Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Naci Ünal, "Sektörden gelen sorunlara çözüm bulacağız" dedi.

Siber Güvenlik konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla dün düzenlenen 'Verinin Dönüşüm Sürecinde Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun yeri' paneli, BAU Beşiktaş kampüsünde gerçekleşti. 2 oturumdan oluşan panelin ilk oturumunda, 'Kişisel Verileri Koruma Kanunu' nedir?, 'Uygulamada neler ile karşılaşılıyor?', 'Siber Güvenlik sistemi ile bunlarla nasıl başa çıkılır?' başlıklı konular tartışılırken ikinci oturumda ise 'Bilgisayar sektöründe ve bilgisayar sektörü temsilcilerine ne gibi etkileri var ve nasıl önlemler alınılabilir' konuları ele alındı.

"Sektörün sorunlarına çözüm bulacağız"

Günümüz dünyasında her ortamda, her türlü veri ile uğraşıyoruz diyerek cümlelerine başlayan Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Naci Ünal, "Herhangi bir yerde banka hesabı açtığınızda, alışveriş yaptığınızda, kredi kartı veya cep telefonu kullandığınızda size ait birtakım verileri paylaşıyorsunuz. Bu verileri paylaşırken de farklı kurumlara yayılabilmesine sebep olabiliyorsunuz. Burada da 'Kişisel Verileri Koruma Kanunu' devreye giriyor. Panelimizin konusu; 'Kişisel Verileri Koruma Kanunu nedir?', 'Uygulamada neler ile karşılaşılıyor?', 'Siber Güvenlik sistemi ile bu sorunlarla nasıl başa çıkılır?' 'Menfi sonuçlarından en az zararla nasıl etkilenilir?'" dedi.

Panelin 2'nci kısmında ise 'Bilgisayar sektöründe ve bilgisayar sektör temsilcilerine ne gibi etkileri var?', 'Nasıl önlemler geliştirebilir?' konularının konuşulacağını söyleyen Ünal, "Üniversitemizin Siber Merkezi ve Büyük Veri Merkezi'nin ortaklaşa yaptığı bir faaliyet. Buradaki esas hedefimiz; Sektörden gelen sorunlarla öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizi karşı karşıya getirip daha sonra yapacağımız bir takım projeler ile kalıcı çözüm üretmek. Bunları yaparken de akademik çalışmaları baz alacağız. Üniversitemizde, Büyük Veri Merkezi'miz, Siber Güvenlik, Blockchain Merkezimiz ve Yüksek Lisans Programlarımız var. Dolayısıyla akademik çalışmalar ile sektörün sorunlarına çözüm bulmayı umut ediyoruz. Üniversite olarak temel bilimler alanında, mühendislik alanında, Sosyal Bilimler alanında sağlam adımlar ile gidiyoruz. Bu edindiğimiz akademik tecrübeler ile gelişen teknolojiyi bir araya getirmemiz lazım. Çünkü gelecek bu teknolojilerin içerisinde. Gençlere dokunarak bu konuda milli teknolojilerimizi daha da geliştirerek 'Bizde varız' demek istiyoruz" diyerek cümlelerini sonlandırdı.

Kaynak: İHA