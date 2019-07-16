Milli Teknoloji Hamlesi'nin Katalizörü, SAHA İstanbul

Savunma sanayi zirvesini buluşturan genel kurul sonucunda,SAHA İstanbul'un yeni başkanı yine Haluk Bayraktar oldu. Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerde tekelleşmeye bir itirazdır" dedi. 2 kadın üyenin de seçildiği yeni yönetim kurulunda, ana yüklenicilerden, KOBİ'lere kadar farklı büyüklükler de ve sektörlerden temsilciler yer aldı.