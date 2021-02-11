Milli teknoloji hamlesi için eğitmenlik yapacaklar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli teknoloji hamlesi için eğitmenlik yapacaklar

11.02.2021 12:14 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:18
Milli teknoloji hamlesi için eğitmenlik yapacaklar

TÜRKİYE'NİN milli teknoloji hamlesi ve teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle düzenlenen 'Milli Teknoloji Burs Programı' kazananları belli oldu.

TÜRKİYE'NİN milli teknoloji hamlesi ve teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle düzenlenen 'Milli Teknoloji Burs Programı' kazananları belli oldu. Burs programına seçilen öğrenciler, Türkiye Teknoloji Takımı'nın Deneyap Teknoloji Ato¨lyeleri'nde öğrencilere eğitmenlik ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapacak.

ÖĞRENCİLERE 12 AY BİN LİRALIK BURS İMKANI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Milli Teknoloji Burs Programı' kazananları belli oldu. Burs programına seçilen öğrenciler, Türkiye Teknoloji Takımı'nın Deneyap Teknoloji Ato¨lyeleri'nde öğrencilere eğitmenlik ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapacak. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uçak Mühendisliği öğrencilerinden Nida Sucu ve Nisanur Cerav, Eğitmenlik- Mentorluk burs programına seçildi. Eğitmenlik-Mentorluk burs programının sınav ve mülakat gibi tüm seçim aşamalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere ayrıca 12 ay boyunca aylık 1000 TL'lik burs verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Buse Varol Hüner Coşkuner Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Sergen Yalçın Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli teknoloji hamlesi için eğitmenlik yapacaklar - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:28:55. #1.16#
title