Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Paydaş Toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini oluşturarak milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesinin tesis edilmesi ve sanayi tabanının güçlendirilmesi amacıyla "Milli Teknoloji, Gülü Sanayi Hamlesi" kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından paydaş toplantılarının üçüncüsü Karabük'te düzenlendi.

Safranbolu ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, sanayi hamlesi ve yeni ekonomi programını gerçekleştirirken sanayinin önündeki sorunların tespiti, bu sorunlara yönelik olarak getirilen çözüm önerileri kapsamında merkezi düzeyde bir çalışma gerçekleştiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu çalışmayı yerel düzeyde paydaşların da katılımıyla gerçekleştirebilmek için yönetim kurulu gündem maddesi olarak ele alınmasını istediğini ifade eden Acar, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda bakanlık tarafından belirlenen beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki altyapı, ulusal ve uluslararası pazara erişim ve tutunma, üretim maliyetleri, devlet destekleri, kalite ve markalaşma, profesyonel danışmanlık gereksinimi, mevzuata dair sorunlar ve ekonomik belirsizlik temelinde 11 başlık odağında tartışacağız. Bunlar aslında birbirinin içine geçmiş sorunlar, örneğin ekonomik belirsizlikten bahsederken aslında finansmana erişime de değiniyoruz. Bu başlıklar formatında sorunlar ve çözüm önerilerini görüşeceğiz. Bu toplantılardan çıkan sonuçları raporlayıp bakanlığa ileteceğiz. Yerel düzeyde katılımcı bir anlayışın gelişmesi ve il bazında sorunların iletilmesi noktasında çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyoruz."

Konuşmanın ardından Acar, finansmana erişim (işletme ve yatırım sermayesi), beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki altyapı, ulusal ve uluslararası pazara erişim ve tutunma, üretim maliyetleri, devlet destekleri, kalite ve markalaşma, profesyonel danışmanlık gereksinimi, mevzuata dair sorunlar, ekonomik belirsizlik başlıkları altında sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş bildirilmesi sürecini başlattı.

Her bir başlık gündeme alındığında katılımcıların belirttikleri sorunları ve çözüm önerileri de kayıt altına alındı.

Toplantıya, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Mehmet Mescier, kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve sanayiciler katıldı.