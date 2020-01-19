Milli Takımlar Teknik Direktörü Güneş'ten TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı

19.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:30

Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden video mesaj yayımladı.

Güneş, mesajında "Büyük milletiz, büyük devletiz, şehitlerimizin kanıyla sulanan bu ülkede özgürce yaşıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimizindir. Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, nice yüzyıllara diyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha önce Meclisin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı bilim adamları, sanatçılar, edebiyatçılar ve spor dünyasından isimlerin, 23 Nisan 2020'ye kadar Milli Mücadele sürecinde yaşananları sosyal medyadan kısa paylaşımlarla kamuoyuna anlatacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA