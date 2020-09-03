Milli Takımlar stadyuma ulaştı
Milli Takımlar stadyuma ulaştı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı ve Macaristan Milli Takımı 4 Eylül Stadı'na geldi.
03.09.2020 21:12 | Son Güncelleme: 03.09.2020 21:18
Milli Takımlar stadyuma ulaştı
SİVAS - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı ve Macaristan Milli Takımı 4 Eylül Stadı'na geldi.
Karşılaşmaya kısa süre kala iki takım da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'na geldi. Stada giriş yapan ilk takım Macaristan olurken, sonrasında A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan otobüs stada ulaştı.
Kaynak: İHA