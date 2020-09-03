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Milli Takımlar stadyuma ulaştı

Milli Takımlar stadyuma ulaştı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı ve Macaristan Milli Takımı 4 Eylül Stadı'na geldi.

03.09.2020 21:12 | Son Güncelleme: 03.09.2020 21:18

Milli Takımlar stadyuma ulaştı

SİVAS - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı ve Macaristan Milli Takımı 4 Eylül Stadı'na geldi.

Karşılaşmaya kısa süre kala iki takım da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'na geldi. Stada giriş yapan ilk takım Macaristan olurken, sonrasında A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan otobüs stada ulaştı.

Milli Takımlar stadyuma ulaştı

Kaynak: İHA

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