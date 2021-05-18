Milli Takımlar'dan açıklama: "Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre'yi seçti"
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Milli Takımlar'dan açıklama: "Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre'yi seçti"

Milli Takımlar'dan açıklama: 'Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre'yi seçti'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli Takımlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mohamed Zeki Amdouni'nin İsviçre Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı.

Milli Takımlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mohamed Zeki Amdouni'nin İsviçre Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı.

Milli Takımlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha önce Ümit Milli Takım'a davet edilen Mohamed Zeki Amdouni'nin İsviçre Milli Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ümit Milli Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadrosunda yer alan Mohamed Zeki Amdouni, tarafımıza yapılan yazılı bildirimde kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini dile getirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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