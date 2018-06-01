Milli Takımın Yıldızı Cenk Tosun Çıldırdı, Kırmızı Kart Gördü
Cenk'in babası ve ailesi tribünde bir taraftar grubu ile tartışınca Milli Takımın yıldızı çıldırdı. Cenk Tosun taraftara boğaz kesme hareketi yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Cenk'in babası ve ailesi tribünde bir taraftar grubu ile tartışınca Milli Takımın yıldızı çıldırdı. Cenk'in golünden sonra tribünden atılan yanıcı madde Cenk Tosun'un ailesinin üzerine geldi ve aile ile taraftarlar arasında münakaşa çıktı.
CENK'İ KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ
Cenk Tosun kulübeden çıkıp babası ve ailesiyle tartışan taraftarlara tepki gösterip el kol hareketleri yaptı.
Cenk'i bu dakikalarda ne arkadaşları, ne teknik heyet ne de Milli Takım yetkilileri tutabildi. Cenk Tosun'un 60.dakikadaki öfkesi üzerine öyle ki karşılaşma durdu.
Bunun üzerine Cenk Tosun kırmızı kart görürken, yıldız golcünün ailesinin bulunduğu tribüne TFF'nin özel güvenlikleri gönderildi.
YORUMLAR (14)
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Mersin şehir hastanesi gerçekten dağın eteğinde.. eğer burada olsaydınız hastamızın ve kendinizin nasıl eziyet çektiğini bilirdiniz.var olan şehir içindeki devlet hastanesi ve kadın doğum ve çocuk hastanelerini kapatıp.halka eziyet ettiler. Şu an devlet hastanesi kadın doğum hastanesi ve çocuk hastanesi kapalı ve 3 senedir boş duruyor... yazıklar olsun halka eziyet edenlereCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Malesef yeni ardalar bize şan ve şöhret hicmi hiç yaramıyor cenk daha boyun nekı bu hareketleri yapıyorsun yazık bizlere . Bizim niye bir ovunecegimiz Maradona futbolu sadece insanımız olmayacak hiç bir zaman.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Malesef yeni ardalar bize şan ve şöhret hicmi hiç yaramıyor cenk daha boyun nekı bu hareketleri yapıyorsun yazık bizlere . Bizim niye bir ovunecegimiz Maradona futbolu sadece insanımız olmayacak hiç bir zaman.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ya bunun türklükle,millilikle ne alakasi var. cenk tosun cikip sahaya aslanlar gibi topunu oynuyor gollerini atiyor ,sayesinde yüzümüz gülüyor kendini bilmez kendilerini taraftar zanneden üc bes zibidi ailesine küfür edip tartisan ahlaksizlarin yüzünden futboldan sogutan pisliklere az bile yapmis.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Azcik profesyonel ol be senin yuzunden alcagimiz maci alamadik git aile sorunlarini disarda hallet bu adam avrupada falan yapamaz profesyonellik 0 bundadaCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır