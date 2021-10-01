Milli Takımın Yeni Patronu: Stefan Kuntz

Türkiye A Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Alman teknik adam Stefan Kuntz getirildi. Almanya U-21 milli takımını çalıştıran ve iki kez Avrupa Şampiyonluğu kazanan Kutz,,ilk olarak ay yıldızlı ekibi 2022 Dünya Kupası'na taşımaya çalışacak.

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