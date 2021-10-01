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Milli Takımın Yeni Patronu: Stefan Kuntz

Dugout - Haberler | Spor

Türkiye A Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Alman teknik adam Stefan Kuntz getirildi. Almanya U-21 milli takımını çalıştıran ve iki kez Avrupa Şampiyonluğu kazanan Kutz, ,ilk olarak ay yıldızlı ekibi 2022 Dünya Kupası'na taşımaya çalışacak.

Türkiye A Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Alman teknik adam Stefan Kuntz getirildi. Almanya U-21 milli takımını çalıştıran ve iki kez Avrupa Şampiyonluğu kazanan Kutz,,ilk olarak ay yıldızlı ekibi 2022 Dünya Kupası'na taşımaya çalışacak.

Milli Takımın Yeni Patronu: Stefan Kuntz
Dugout - Spor Haberleri
2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

 Türkiye Boks Federasyonu, 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın aralık ayında İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonu, 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın aralık ayında İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.
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Haber: Milli Takımın Yeni Patronu: Stefan Kuntz - Haberler Spor
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