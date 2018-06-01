Milli Takımımızın Tunus ile Oynadığı Maçın Son Dakikasında Taraftarlar Sahaya Girdi

İsviçre'nin Cenevre Stadında Türkiye ile Tunus arasında oynanan özel maçta akıl almaz olaylar yaşandı. Cenk Tosun'un tribünlerle yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart görmesi, sahaya meşale atılması, Mehmet Topal'a yabancı madde denk gelmesi… Bu olaylara bir de son dakikada gelen sonra yaşanan skandal bir olay eklendi. Bir özel maç olmasına rağmen olayları ile öne çıkan karşılaşmada hakem maçı uzatma oynatmadan bitirmek zorunda kaldı.

Cenk Tosun 60. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından 10 kişi kalan ve mücadelede 2-1 geriye düşen Türkiye, son dakikada bir serbest vuruş kazandı. 90. dakikada kazanılan bu serbest vuruşta ileri çıkan Çağlar Söyüncü, attığı kafa golü ile Türkiye'ye beraberliği getirdi. Ancak ne olduysa bu golden sonra oldu. Bir anda tribünlerde yer alan taraftarlar sahaya daldı.

HAKEM MAÇI UZATMA OYNATMADAN BİTİRDİ

Hakem önce güvenlik güçlerinde zeminin boşaltılmasını istedi. Ancak sayıca oldukça fazla olan taraftarlar karşı az sayıdaki güvenlik görevlisi hakemin isteğini yerine getiremedi. Bunun üzere İsviçre Futbol Federasyonu hakemlerinden Fedayi San maçı uzatma oynatmadan bitirdi.