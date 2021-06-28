Milli takımın, Karadağ maçı Beşiktaş Park'ta oynanacak
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Milli takımın, Karadağ maçı Beşiktaş Park'ta oynanacak

Milli takımın, Karadağ maçı Beşiktaş Park'ta oynanacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının stadyumu değişti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının stadyumu değişti.

Ay-Yıldızlı ekibin, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te başlayacak.

Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan Milli Takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda karşılaşacak. Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile yapacak.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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