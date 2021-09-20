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Milli Takımımız Macaristan' da Yapılan Dünya Kupası' nda 9 Madalya Kazandı

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Milli Takımımız Macaristan' da Yapılan Dünya Kupası' nda 9 Madalya Kazandı

Milli Takımımız Macaristan' da Yapılan Dünya Kupası' nda 9 Madalya Kazandı 20-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 516-20 Eylül 2021 tarihleri arasında Macaristan' ın Başkenti Budapeşte' de yapılan Kick Boks Dünya Kupası' nda Milli Takımımız 2 Altın, 3 Gümüş, 4 Bronz Madalya toplamda 9...

Milli Takımımız Macaristan' da Yapılan Dünya Kupası' nda 9 Madalya Kazandı 20-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 5

16-20 Eylül 2021 tarihleri arasında Macaristan' ın Başkenti Budapeşte' de yapılan Kick Boks Dünya Kupası' nda Milli Takımımız 2 Altın, 3 Gümüş, 4 Bronz Madalya toplamda 9 Madalya kazanmıştır. Derece Yapan Sporcularımız;

Birinci Olan Sporcularımız:

Melike GENÇASLAN 48 Kg Full Contact

Mert Yasin DOĞAN +94 Kg Genç Kick Light

İkinci Olan Sporcularımız:

Hasan Efe DURGUT 81 Kg Genç Full Contact

Sefa KÖKSAL 63, 5 Kg Low Kick

Dilara KÖSEOĞLU +70 Kg Kick Light

Üçüncü Olan Sporcularımız:

Gökçenur TARHAN +70 Kg K1 Style

Mert Yasin DOĞAN +94 Kg Point Fighting

Esmanur Yılmaz AKDOĞAN 50 Kg Kick Light

Vedat AĞYÜREK 69 Kg Kick Light

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Haber: Milli Takımımız Macaristan' da Yapılan Dünya Kupası' nda 9 Madalya Kazandı - Haberler
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