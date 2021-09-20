Milli Takımımız Macaristan' da Yapılan Dünya Kupası' nda 9 Madalya Kazandı
Milli Takımımız Macaristan' da Yapılan Dünya Kupası' nda 9 Madalya Kazandı 20-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 516-20 Eylül 2021 tarihleri arasında Macaristan' ın Başkenti Budapeşte' de yapılan Kick Boks Dünya Kupası' nda Milli Takımımız 2 Altın, 3 Gümüş, 4 Bronz Madalya toplamda 9...
Milli Takımımız Macaristan' da Yapılan Dünya Kupası' nda 9 Madalya Kazandı 20-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 5
16-20 Eylül 2021 tarihleri arasında Macaristan' ın Başkenti Budapeşte' de yapılan Kick Boks Dünya Kupası' nda Milli Takımımız 2 Altın, 3 Gümüş, 4 Bronz Madalya toplamda 9 Madalya kazanmıştır. Derece Yapan Sporcularımız;
Birinci Olan Sporcularımız:
Melike GENÇASLAN 48 Kg Full Contact
Mert Yasin DOĞAN +94 Kg Genç Kick Light
İkinci Olan Sporcularımız:
Hasan Efe DURGUT 81 Kg Genç Full Contact
Sefa KÖKSAL 63, 5 Kg Low Kick
Dilara KÖSEOĞLU +70 Kg Kick Light
Üçüncü Olan Sporcularımız:
Gökçenur TARHAN +70 Kg K1 Style
Mert Yasin DOĞAN +94 Kg Point Fighting
Esmanur Yılmaz AKDOĞAN 50 Kg Kick Light
Vedat AĞYÜREK 69 Kg Kick Light