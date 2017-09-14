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Milli Takımımız, FIFA Sıralamsında 6 Basamak Birden Atladı

A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan galibiyetiyle birlikte FIFA dünya sıralamasında 6 basamak atlayarak 27. sıraya yükseldi.

Milli Takımımız, FIFA Sıralamsında 6 Basamak Birden Atladı

Bugün güncellenen FIFA dünya sıralamasında A Milli Takım'ımızın kaçıncı sırada yer aldığı belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 6 basamak yükselerek 842 (842.14) puan ile 27. sırada yer aldı.

İlk 10 sıra şu şekilde:

1) Almanya
2) Brezilya
3) Portekiz
4) Arjantin
5) Belçika
6) Polonya
7) İsviçre
8) Fransa
9) Şili
10) Kolombiya