Milli Takımımız, FIFA Sıralamsında 6 Basamak Birden Atladı
A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan galibiyetiyle birlikte FIFA dünya sıralamasında 6 basamak atlayarak 27. sıraya yükseldi.
Bugün güncellenen FIFA dünya sıralamasında A Milli Takım'ımızın kaçıncı sırada yer aldığı belli oldu.
A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 6 basamak yükselerek 842 (842.14) puan ile 27. sırada yer aldı.
İlk 10 sıra şu şekilde:
1) Almanya
2) Brezilya
3) Portekiz
4) Arjantin
5) Belçika
6) Polonya
7) İsviçre
8) Fransa
9) Şili
10) Kolombiya