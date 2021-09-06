Milli Takımımız 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası' nda 8 Madalya Kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Takımımız 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası' nda 8 Madalya Kazandı

Milli Takımımız 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası' nda 8 Madalya Kazandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Takımımız 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası' nda 8 Madalya Kazandı 06-09-2021 - 16: 31 | Görüntülenme Sayısı: 2103-05 Eylül 2021 tarihleri arasında Makedonya' da yapılan 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası' nda 3 Altın, 3 Gümüş ve 2 Bronz Madalya kazandı.

Milli Takımımız 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası' nda 8 Madalya Kazandı 06-09-2021 - 16: 31 | Görüntülenme Sayısı: 21

03-05 Eylül 2021 tarihleri arasında Makedonya' da yapılan 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası' nda 3 Altın, 3 Gümüş ve 2 Bronz Madalya kazandı. Milli Takımımızı tebrik ediyoruz. Derece yapan sporcularımız;

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Acun Ilıcalı Derya Baykal Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Max Meyer Umut Meraş Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milli Takımımız 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası' nda 8 Madalya Kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 20:58:35. #1.15#

title