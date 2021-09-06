Milli Takımımız 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası' nda 8 Madalya Kazandı

Milli Takımımız 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası' nda 8 Madalya Kazandı 06-09-2021 - 16: 31 | Görüntülenme Sayısı: 2103-05 Eylül 2021 tarihleri arasında Makedonya' da yapılan 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası' nda 3 Altın, 3 Gümüş ve 2 Bronz Madalya kazandı.