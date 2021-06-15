Milli takımdan Galler paylaşımı
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Milli takımdan Galler paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya hesabından, Galler maçı öncesinde, 'Bugün, dünden daha çok. İnanıyoruz' paylaşımı yapıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya hesabından, Galler maçı öncesinde, 'Bugün, dünden daha çok. İnanıyoruz' paylaşımı yapıldı.

Euro 2020'de 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Azerbaycan fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, 'Bugün, dünden daha çok. İnanıyoruz' ifadeleri yer aldı.

-İHA-

Milli takımdan Galler paylaşımı
Milli takımdan Galler paylaşımı
Milli takımdan Galler paylaşımı
Milli takımdan Galler paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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