Milli takımdan Darıca'ya ii davet
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Milli takımdan Darıca'ya ii davet

12.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:09
Milli takımdan Darıca'ya ii davet

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Alperen Terzi, Milli Takım kampına katılırken Darıca Belediyesi antrenörü Selim Vinçoğlu da Milli Takım antrenörlüğüne davet edildi.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Alperen Terzi, Milli Takım kampına katılırken Darıca Belediyesi antrenörü Selim Vinçoğlu da Milli Takım antrenörlüğüne davet edildi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan elemelerde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Alperen Terzi, Nisan ayında Polonya'da gerçekleşecek olan Dünya Boks Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde kısa bir süre önce kurulan Boks branşında elde edilen başarılar yüzleri güldürürken Darıca Belediyesi'nin boks antrenörü Selim Vinçoğlu da Türkiye Karate Federasyonu tarafından Milli Takım antrenörlüğü davet edildi.

Sporcusuyla birlikte Milli Takımda buluşan Selim Vinçoğlu, Milli takımla birlikte Darıca Belediyesi'nde de görev alacak. Darıca'yı milli takımda temsil edecek olan Vinçoğlu, desteğinden dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a ve Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül'e teşekkür etti. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün hem sporcu hem de antrenör düzeyinde Milli Takımda temsil edilecek olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde kısa bir süre önce kurduğumuz boks branşında elde ettiğimiz başarı bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kulüp başkanımızı, antrenörlerimizi ve sporcumuzu tebrik ediyorum. Bundan sonra da spora yatırımlarımız artarak devam edecek. Biz Darıca'nın gençlerine güveniyoruz. Milli Takıma davet edilen sporcumuza ve antrenörümüze başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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