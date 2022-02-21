Milli takımda yer alan Nilüferli Sanem takdir topladı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Türkiye Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, Kahramanmaraş'ta düzenlenen CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2022 organizasyonunda bronz madalyanın sahibi olurken, Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün başarılı sporcusu 17 yaşındaki Sanem Baş, sergilediği performansla takdir topladı.

İlk etabı Kahramanmaraş Üçkuyular Kayak Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu 2022, başarılı sporcuların kar üstündeki kıyasıya mücadeleleri ile nefes kesti. Rusya, Fransa, Litvanya, Belçika, Hırvatistan, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Cebelitarık, Romanya, İtalya, Kanada, Almanya, Polonya, İsviçre gibi 16 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi Bahanur Gökalp, Merve Çelebi, Simge Yalçın ve Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu 17 yaşındaki Sanem Baş temsil etti. Türkiye Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, turnuvada güçlü ekipleri geride bırakarak bronz madalyanın sahibi olurken, kadın voleybol grubunda Türkiye'yi temsil eden genç oyuncu Sanem Baş, turnuva boyunca başarılı defansları ve etkili ataklarıyla, turnuvanın en çok konuşulan, övgü alan oyucusu olmayı başardı.

Turnuvanın ve takımının en küçük oyuncusu olmasına rağmen milli takımda yıllardır ay-yıldızlı formayı başarıyla taşıyan, görev aldığı ilk uluslararası kar voleybolu turnuvasında da takımın güçlü bir parçası haline gelen Sanem Baş, müsabakalardaki oyunu ile gerek milli takım antrenörleri, gerekse uluslararası voleybol otoritelerinden "Gelecek vadeden, teknik ve güçlü bir oyuncu" övgüleri aldı.

Kar üzerindeki başarılarıyla alkış alan Türkiye Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, mücadelesine 25-27 Şubat tarihlerinde Ukrayna'da düzenlenecek turnuvanın 2. etabında da başarı elde etmek için devam edecek. - BURSA