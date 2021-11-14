Milli takımda Kenan Koçak dokunuşları

Kuntz ile takım arasında köprü görevini en hızlı şekilde yaptı

Stefan Kuntz'a hem asistler yapıyor hem de futbolcular ile sağlam bağlar kurdu

Uğur DEMİRKIRDI, -

A Milli Futbol takımı, Dünya Kupası finallerine katılmanın eşiğine geldi. Karadağ maçını kazandığı takdirde Hollanda - Norveç maçı skorunun hiç bir önemi kalmayacak. Takımda çok iyi bir atmosfer var ve konsantrasyon en üst seviyede. Özellikle Letonya deplasmanında kazanılan maçtan bu yana teknik heyetinden futbolcusuna, malzemecisinden yönetime kadar herkes birbirine inanıyor ve sağlam bağlar kuruldu. Bu atmosferin yakalanmasında en büyük katkılardan biri de Kenan Koçak'a ait.

Maçtan 2 gün önce düzenlediği basın toplantısında tüm ekibin aynı hedef doğrultusunda ilerlediğine vurgu yapan Koçak, "Saygı her şeyden öncedir. Oyuncu kardeşlerimiz hepsi değerli futbolcular. Hepsiyle birebir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularla aynı hedefin peşindeyiz. Onun doğrultusunda çalışıyoruz. Atmosfer ve iletişimimiz çok iyi. Bu tabii oyuncuların karakterine bağlı" ifadelerini kullanmıştı.