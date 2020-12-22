Milli takıma seçilen kadın pastacı altın madalyaların sahibi oldu

Bursa'da pastacı kardeşine yardım ederken başlayan pastacılık serüveninde kendini geliştirerek Türkiye Aşçılar Federasyonunca (TAFED) milli takıma seçilen Sibel Hatun, katıldığı uluslararası yarışmalardan 3 altın madalyayla döndü.

Sibel Hatun, AA muhabirine, pastacılığa kardeşine yardım ederken merak sardığını ve oğluna bir pasta yaparak işe başladığını söyledi.

Zamanla çevresine de pasta yapmaya başladığını dile getiren Hatun, şunları belirtti:

"Daha sonra bunu meslek haline dönüştürmeye karar verdim. Eğitimler alıp kendimi geliştirerek meslek haline dönüştürdüm ve bu şekilde başlamış oldum. Milli takım kaptanı hocam olur. Eğitime gitmiştim ve ondan bir telefon aldım. 'Milli takımda seni de görmek isteriz.' dedi. Tabii beni gururlandırdı, çok mutlu oldum. Kabul ettim ve elemeleri geçtikten sonra milli takıma girdim. Şu anda milli takımdayım. Çeşitli yarışmalara katılıyoruz. Yurt dışına yarışmalara gidiyoruz, fuarlar ve etkinliklerle süreç devam ediyor."

"Dünya çapında da tanınabilir bir isim olmak en büyük hayalim"

Hatun, ilk altın madalyasını aldığı Yunanistan'daki uluslararası yarışmaya, Kızılderili büst çalışmasıyla katıldığını aktardı.

Milli takımla yer aldığı IKA Olimpiyatları'nın, Almanya'nın Stuttgart kentinde yapıldığını dile getiren Hatun, "IKA Olimpiyatları, dünyanın en zor iki olimpiyatından biri olarak geçiyor. Orada iki eserle yarıştım ve ikisiyle de altın madalya aldım. Eserimin biri burada, diğerini maalesef zor olduğu için geri getiremedim ve orada bırakmak zorunda kaldım." dedi.

Hatun, şeker hamuruyla yapılan pasta çalışmalarının süresinin, aşamalarına göre değişkenlik gösterdiğini bildirdi.

Yarışmaya katılacağı bir eserin hazırlanmasının 5-6 ay sürebildiği bilgisini veren Hatun, şunları kaydetti:

"Yapacağımız eser bir pastaysa, 2-3 gün içinde pastanın figürünün yoğunluğuna göre değişebiliyor. Ödül aldığım eserleri yapmam 3-4 ay sürdü. Aşama aşama, ufak ufak ilerlediğimiz için çok uzun sürebiliyor. Kovid-19 pandemisi sona erdikten sonra yeni yarışmalara katılmayı ve ödüller almayı hedefliyorum. Bu dönemden sonra yurt dışı etkinlikleri açıldığı zaman katılacağız ve hep birlikte madalyaları alacağız inşallah. Dünya çapında da tanınabilir bir isim olmak en büyük hayalim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler