Milli Takıma seçilen Buse Pamuk'tan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Takıma seçilen Buse Pamuk'tan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na ziyaret

Bültenler - Haberler | Güncel
Milli Takıma seçilen Buse Pamuk'tan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na ziyaret

6. WT Başkanlık Kupası Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'nda mili takımı temsil edecek olan Keşan Rumeli Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Buse Pamuk, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Kulüp Antrenörü Serkan Doğru ile başkanlık makamına gelen Buse Pamuk, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından karşılandı.

Helvacıoğlu, "Sporcularımızı desteklemeye, yanlarında olmaya devam ediyoruz.Başarılı sporcu kardeşimiz, 28 Temmuz-2 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olmuştu. Kendisinin başarılarıyla gururlanıyoruz. Başarılı sporcumuz Buse Pamuk, bu defa Türkiye Taekwondo Federasyonunca 15-22 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan 6. WT Başkanlık Kupası Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'nda milli takımımızı temsil edecek. Kendisiyle gurur duyuyoruz ve başarılar diliyoruz. Başarılarından dolayı çok mutluyuz. Keşan Belediyesi olarak Milli Takıma seçilen sporcumuza gerekli desteği sağlayacağız. Sporcumuza katılacağı şampiyona da başarılar dileriz." şeklinde konuştu.

Helvacıoğlu, ziyarette Pamuk'a bir hediye çantası da verdi.

Serkan Doğru da Buse Pamuk'a desteklerinden dolayı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu: (2)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu: (2)
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İbrahim Altay Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Yıldız Tilbe Demet Özdemir Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fahrettin Koca Arda Turan Şenol Güneş Halis Özkahya Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli Takıma seçilen Buse Pamuk'tan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 15:36:21. #1.11#