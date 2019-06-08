Milli Takım zafer peşinde
A Milli Futbol Takımı, 6 puanla çıktığı maçta Fransa karşısında puan almak ve EURO 2020 yarışında avantaj elde etmek istiyor.
A Milli Futbol Takımı, 6 puanla çıktığı maçta Fransa karşısında puan almak ve EURO 2020 yarışında avantaj elde etmek istiyor. Fransa karşısında Kaan ile 30. dakikada öne geçtik. 40. dakikada Cengiz farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı Fransa karşısında 2-0 önde tamamladık.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu