A Milli Futbol Takımımız, Hazırlık Karşılaşmasında Tunus'la 2-2 Berabere Kaldı
A Milli Futbol Takımımızın Tunus ile oynadığı hazırlık maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Ay-yıldızlılarımız golleri Cenk ve Çağlar Söyüncü'den geldi.
A Milli Futbol Takımı, İsviçre'nin Cenevre kentinde Tunus ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler 1-0 öne geçip 2-1 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
GOLLER ÇAĞLAR VE CENK'TEN GELDİ
Milli Takımımızın gollerini 54'te penaltıdan Cenk Tosun ve 90'da Çağlar Söyüncü kaydetti. Çağlar'ın son dakikadaki golünden sonra sahaya taraftarlar girdi. Bunun üzerine hakem Fedayi San son düdüğü çalıp maçı bitirdi.
Tunus'un golleri 56'da Anice Badri ve 79'da Ferjani Sassi'den geldi.
CENK TOSUN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın 61. dakikasında tribündeki birkaç kişiyle tartışma yaşan Cenk Tosun kırmızı kart gördü.
YORUMLAR (4)
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Milli Takımımızın bundan sonraki macı Irak Milli Takımıyla Oynamalıki Takımımız kendini Geliştirsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Milli takım olumsuz du bu gün.hep defanstaydik ya geri pas ya geride top çevir şeklindeydi.. orta saha yok..topu ileri götürecek kimse yok..en iyisi çağlar idi. Serkan çok hatalı oynadı orta sahaya çözüm bulun çözüm....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Milli Takım pek ümit vermiyor.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bunlarmı biz dünya kupasında temsıl edecek tam bir rezilik ya daha tunusu yenemıyorlar bunlardan bir cacık olmazCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır