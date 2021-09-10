Milli Takım teknik direktörü kim oldu? Son dakika: A Milli Takımı yeni teknik direktörü belli oldu! Milli Takım'ın teknik direktörü kim?

TFF'nin yaptığı açıklamayla birlikte Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra Milli Takım teknik direktörlük koltuğuna kimin geçeceği araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili internette vatandaşlar en çok "Milli Takım teknik direktörü kim oldu? A Milli Takımı yeni teknik direktörü belli oldu mu? Milli Takım'ın teknik direktörü kim? Milli takım teknik direktörü kim oldu?

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

TFF'nin Şenol Güneş kararı sonrası 2019-2020 sezonunda Başakşehir'e tarihinin ilk şampiyonluğuna taşıyan Okan Buruk ile büyük oranda anlaşmaya varıldı. 47 yaşındaki teknik adam ile anlaşmanın Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

OKAN BURUK KİMDİR?

Okan Buruk (19 Ekim 1973, İstanbul), orta saha mevkiinde Galatasaray, İnter, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir forması giymiş eski Türk millî futbolcu ve teknik direktördür.

Teknik direktörlük kariyeri

Guus Hiddink döneminde A millî takım İdari Koordinatörlüğü görevini yürüten Buruk, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle 2011 Kasım ayında yardımcı antrenör oldu.Elazığspor2013 yılı Ağustos ayında Abdullah Avcı'nın görevinden istifa etmesiyle millî takımdaki görevinden ayrılan Buruk, 30 Ekim 2013'te Elazığspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Elazığspor başında ligin 10. haftasında görevine başlayan Buruk'un bu ilk teknik direktörlük deneyimi oldu. Ancak sezon sonunda takımı bir alt lige düştükten sonra 2 Haziran 2014'te görevinden istifa etti.Gaziantepspor2014/15 sezonunda Gaziantepspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezon sonunda takımı ligi orta sıralarda tamamlayan Buruk, gelecek sezon ile ilgili yönetimle anlaşamaması nedeniyle sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti.Sivasspor26 Ekim 2015 tarihinde Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Sivasspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ligin 10. haftasında görevine başlayan Buruk, 11 maçta alınan 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda teknik direktörlük görevinden istifa etti.

GöztepeBuruk, 2016 yılı Haziran ayında 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın 2016-17 sezonunun ilk yarısındaki performansının ilerleyen haftalarda düşüşe geçmesi ve son olarak Eskişehirspor karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrasında 20 Mart 2017'de görevinden istifa ettiğini açıkladı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Akhisar Belediyespor28 Mart 2017 tarihinde Tolunay Kafkas'tan boşalan Akhisar Belediyespor teknik direktörlüğü görevine 1,5 yıllığına getirildi.

Buruk yönetiminde 2017-18 Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenen Akhisar Belediyespor'a tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Okan Buruk takımdan ayrıldı.

Çaykur Rizespor19 Eylül 2018 tarihinde İbrahim Üzülmez'in ardından Çaykur Rizespor'un teknik direktörlük görevine getirildi.

İstanbul Başakşehir Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.19 Temmuz 2020 tarihinde Süper Lig'in 33. haftasında İstanbul Başakşehir takımıyla teknik direktör olarak ilk Süper Lig kupasını ve kariyerinde ikinci kupasını kazandı. 29 Ocak 2021 tarihinde Başakşehir takımıyla karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılmıştır.

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