Milli Takım Sivas'tan ayrıldı Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan ile karşılaşacak A Milli takım, müsabaka için Sivas'tan ayrıldı.

Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan ile karşılaşacak A Milli takım, müsabaka için Sivas'tan ayrıldı.

Uluslar B Ligi 3. Grup 1. Maçında Macaristan ile Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşan milli takım, Sırbistan maçının hazırlıklarını Sivasspor tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Milli takım, bugün saat 11.00'de özel uçakla deplasmanda karşılaşacağı müsabaka için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Sırbistan'a hareket edecek. Milli Takım, yarın saat 21.45'de Sırbistan ile Rajko Mitiç stadında karşılaşacak.

(Onur Erden - Veysel Korkmaz/İHA)

Kaynak: İHA