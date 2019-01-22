Milli Takım Kampına Davet Edildi
Mardin Atletizm Spor Kulübü sporcusu Azat Demirtaş, U18 Atletizm Milli Takım kampına davet edildi.
Mardin Atletizm Spor Kulübü sporcusu Azat Demirtaş, U18 Atletizm Milli Takım kampına davet edildi.
Mardin Atletizm Spor Kulübü Başkanı Mehmet Münir Cura yaptığı açıklamada, Azat Demirtaş'ın son 3 yılda bölgesel liglerde üstün başarı gösterdiğini, katıldığı yarışmalarda 12 madalya kazandığını söyledi.
Demirtaş'a yapılan davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Azat Demirtaş, ülkemiz adına gelecek vadeden atletler arasından girmeyi başardı." dedi.
Azat Demirtaş ise Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek istediğini söyledi.
Kaynak: AA