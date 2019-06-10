Milli takım kafilesi İzlanda havaalanında 2 saat bekletildi, İzlandalı muhabir tepki gösterdi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İzlanda ile yapacağı maç öncesi gittiği İzlanda Keflavik Havalimanı'da 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmesi tepkilere yol açtı.

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 11 Haziran'da karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'nda yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde tutuldu. Futbolcuların özel eşyalarının detaylı bir şekilde arandığı havaalanı çıkışında milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz havaalanı personelinin muamelesini eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle