Milli takım için ter dökecekler
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Milli takım için ter dökecekler

Milli takım için ter dökecekler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün yeniden yapılandırdığı Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü, başarıdan başarıya koşuyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün yeniden yapılandırdığı Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü, başarıdan başarıya koşuyor. Kulübün 4 sporcusu milli takıma seçilirken kulüp antrenörü de Milli Takımda görev alacak.

Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü katıldığı turnuvalarda başarıya doymuyor. Birçok şampiyonada madalyalar kazanarak Düzce'yi başarıyla temsil eden kulübün 4 sporcusu da milli takım için ter dökecek. 12-13 yaş kategorisinde 30 kiloda Gökhan Öztürk ve Ensar Demirbayraklı, 34 kiloda Kazım Görgün ve 38 Kiloda Göktuğ Akbal, 30 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Milli Takım kampına seçildi.

Öte yandan Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü antrenörü İsmail Ünal da Milli Takım'a davet edilerek sadece bölgemizdeki değil tüm Türkiye'den gelen güreşçileri müsabakalara hazırlayacak.

Başarı gelmeye başladı

Düzce'nin güreş sporunda başarılı illerden biri olduğuna dikkat çeken Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Ata sporumuz güreş, Düzce'mizin mayasında var. Güreş İhtisas Kulübümüzü yapılandırarak gençlerimizin azim ve çalışkanlığına güvenmiştik. Onlar da aldıkları başarılar ile bizi gururlandırdı. Milli takıma seçilen gençlerimizi ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. Sporcularımız, aileleri ve antrenörlerimiz ile 'Spor Şehri Düzce' hedefimize adım adım ilerliyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Milli takım için ter dökecekler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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