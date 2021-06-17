Milli Takım Ferdi Seçme (Mini Minik, Minik, Küçük, Büyükler)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Takım Ferdi Seçme (Mini Minik, Minik, Küçük, Büyükler)

Milli Takım Ferdi Seçme (Mini Minik, Minik, Küçük, Büyükler)
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli takımlar ferdi seçme Yarışmaları kayıtları açılmıştır.

Milli takımlar ferdi seçme Yarışmaları kayıtları açılmıştır.

MİNİK ALTI MİLLİ TAKIM FERDİ SEÇME YARIŞMALARI: Yarışmalara 1 Ocak 2012 sonrası doğumlu lisanslı sporcular katılabilir. MİNİKLER MİLLİ TAKIM FERDİ SEÇME YARIŞMALARI: Yarışmalara 1 Ocak 2010-2011 arası doğumlu lisanslı sporcular katılabilir. KÜÇÜKLER MİLLİ TAKIM FERDİ SEÇME YARIŞMALARI: Yarışmalara 1 Ocak 2008-1 Ocak 2009 arası doğumlu lisanslı sporcular katılabilir. BÜYÜKLER MİLLİ TAKIM FERDİ SEÇME YARIŞMALARI: Yarışmalara üst düzeydeki lisanslı sporcular katılabilir.

MİLLİ TAKIM FERDİ SEÇME YARIŞMALARI REGLAMANI (minik, küçük büyük) (. doc) (17. 06. 2021) İndir

FERDİ MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ KATILIM FORMU (excel) (17. 06. 2021) İndir

... ... ... ... ... ... . Yarışma Adı... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Yeri... ... ... . Yarışma Tarihi... ... ... . . Son Bildirim Tarihi

*Milli Takım Seçme Yarışmaları (Mini Minik) Konya 01-02 Temmuz 2021 25 Haziran 2021

*Milli Takım Seçme Yarışmaları (Minik) Konya 01-02 Temmuz 2021 25 Haziran 2021

*Milli Takım Seçme Yarışmaları (Küçük) Konya 03-04 Temmuz 2021 25 Haziran 2021

**Milli Takım Seçme Yarışmaları (Büyük) İstanbul 10-11 Temmuz 2021 02 Temmuz 2021

Yarışma Salonları:

*SELÇUKLU BELEDİYESİ ULUSLARARASI SPOR SALONU- KONYA

**TOZKOPARAN SPOR SALONU- İSTANBUL

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Sedat Peker İlham Aliyev Mustafa Şentop
Magazin Hadise Hülya Avşar Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Takım Ferdi Seçme (Mini Minik, Minik, Küçük, Büyükler) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 21:19:30. #1.16#

title