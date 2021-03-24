Milli Takım'dan Hollanda'ya ilk kez 4 gol attı
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Milli Takım'dan Hollanda'ya ilk kez 4 gol attı

24.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:10
Milli Takım'dan Hollanda'ya ilk kez 4 gol attı

A Milli Futbol Takımı, tarihinde Hollanda'ya karşı ilk kez 4 gol atma başarısı gösterdi.

A Milli Futbol Takımı, tarihinde Hollanda'ya karşı ilk kez 4 gol atma başarısı gösterdi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında sahasında karşılaştığı Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Milliler rakibiyle oynadığı müsabakalarda ilk kez 4 gol atma başarısı gösterdi.

İki ülke bu maçla birlikte 9'ü resmi, 4'ü özel olmak üzere toplamda 13. karşılaşmasını yaptı. Sahadan galip ayrılan ay-yıldızlılar Hollanda'ya karşı 4. zaferini elde etti. Diğer müsabakalarda Hollanda 5 kez kazanırken, 4 maç ise berabere sona erdi.

Milliler Hollanda'ya karşı 13 gol kaydederken, kalesinde 15 gol gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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