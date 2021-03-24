Milli Takım'dan Dünya Kupası elemelerine güzel başlangıç
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Milli Takım'dan Dünya Kupası elemelerine güzel başlangıç

24.03.2021 22:02 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:07
Milli Takım'dan Dünya Kupası elemelerine güzel başlangıç

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler mücadeleden Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta, Hakan Çalhanoğlu'nun da 1 golüyle 4-2 galip ayrıldı. Oynadığı oyunla da beğeni kazanan milliler, elemelere güzel bir iyi yapmış oldu.

Ay-yıldızlılar, grubun ikinci maçında 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç ile, üçüncü karşılaşmada da 30 Mart Salı günü Letonya ile İstanbul'da karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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