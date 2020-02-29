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Milli takım antrenörü Uğur Arı: "Olimpiyat oyunlarında başarılı olmak istiyoruz"

Down Sendromlu Futsal Milli Takım antrenörü Uğur Arı, olimpiyat oyunlarında başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi.

29.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:40
Milli takım antrenörü Uğur Arı:

Down Sendromlu Futsal Milli Takım antrenörü Uğur Arı, olimpiyat oyunlarında başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi.


Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı kamp çalışmalarını tamamladı. 22-28 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Hasan Doğan Milli takım tesislerinde kamp çalışması yapan milli takım, olimpiyat oyunları için güç topladı. Milli takım kafilesinde antrenör olarak görev yapan Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi futbol antrenörlerinden Uğur Arı, "Türkiye Özel Sporcular Federasyonu bünyesinde bulunan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nda özel bir görev üstlendik. Bizlere destek olan Federasyon başkanımız Birol Aydın'a, TFF yönetici ve başkanına teşekkür ederiz" dedi.


Milli takım antrenörü Uğur Arı, sıkı bir kamp çalışması gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Hedefimiz 31 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Down Sendromlu Sporcular Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olmak" cümlesi kurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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