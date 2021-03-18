Milli Takım'a Muratpaşa takviyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli Takım'a Muratpaşa takviyesi

18.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:46
Milli Takım'a Muratpaşa takviyesi

Muratpaşa Belediyespor'un 16 yaşındaki başarılı sporcusu Victoria Sidorova, Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı'yla 26-28 Mart'ta Sofya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Muratpaşa Belediyespor'un 16 yaşındaki başarılı sporcusu Victoria Sidorova, Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı'yla 26-28 Mart'ta Sofya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Türkiye'nin Altın Kızlarının da mücadele edeceği Dünya Kupası'da Muratpaşa Belediyespor'dan Victoria Sidorova ve antrenör Sara Staykova Milli Takım'da yer alacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 26 - 28 Mart tarihlerinde düzenlenecek kupada podyuma çıkacak Milli Takım'da, Muratpaşa Belediyespor'un alt yapısından yetişen ve Kiev'de altın madalyaya uzanan grupta yer alan Azra Akıncı da yer alıyor.

Muratpaşa'nın 16 yaşındaki sporcusu Sidorova, kupa öncesi antrenmanlarını antrenörü Sara Staykova gözetiminde devam ediyor. Zorlu hareketleri podyumda sayısız kez tekrar eden Sidorova, Sofya'da güzel bir performans sergileyeceklerini söyledi, "Başaracağız" dedi. Antrenör Staykova ise 4 yıldır Sidorova'yla birlikte çalıştıklarını belirterek, "Sidorova, gençler kategorisinde de Milli Takım'ın bir parçasıydı. Şimdi, büyükler kategorisine de seçildi. Sofya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Umarım her şey yolunda gider ve mutlu şekilde geri döneriz" diye konuştu. - ANTALYA

Milli Takım'a Muratpaşa takviyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Demet Akalın Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Hakan Kutlu Hakan Özmert Halis Özkahya Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Takım'a Muratpaşa takviyesi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:48:46. #1.14#
title