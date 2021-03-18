Milli Takım'a Muratpaşa takviyesi

Muratpaşa Belediyespor'un 16 yaşındaki başarılı sporcusu Victoria Sidorova, Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı'yla 26-28 Mart'ta Sofya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Türkiye'nin Altın Kızlarının da mücadele edeceği Dünya Kupası'da Muratpaşa Belediyespor'dan Victoria Sidorova ve antrenör Sara Staykova Milli Takım'da yer alacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 26 - 28 Mart tarihlerinde düzenlenecek kupada podyuma çıkacak Milli Takım'da, Muratpaşa Belediyespor'un alt yapısından yetişen ve Kiev'de altın madalyaya uzanan grupta yer alan Azra Akıncı da yer alıyor.

Muratpaşa'nın 16 yaşındaki sporcusu Sidorova, kupa öncesi antrenmanlarını antrenörü Sara Staykova gözetiminde devam ediyor. Zorlu hareketleri podyumda sayısız kez tekrar eden Sidorova, Sofya'da güzel bir performans sergileyeceklerini söyledi, "Başaracağız" dedi. Antrenör Staykova ise 4 yıldır Sidorova'yla birlikte çalıştıklarını belirterek, "Sidorova, gençler kategorisinde de Milli Takım'ın bir parçasıydı. Şimdi, büyükler kategorisine de seçildi. Sofya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Umarım her şey yolunda gider ve mutlu şekilde geri döneriz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı