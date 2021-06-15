Milli Taekwondoculardan 8 madalya
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Milli Taekwondoculardan 8 madalya

Milli Taekwondoculardan 8 madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Para Taekwondo Milli Takım, Asya Açık Taekwondo Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı.

Para Taekwondo Milli Takım, Asya Açık Taekwondo Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen şampiyonaya 10 sporcu ile katılan Türkiye, 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere 8 madalya ile tatamiden ayrıldı. Erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke ve kadınlar K43 +75 kiloda Şeyma Nur Emeksic Bacaksız altın madalya kazanan isimler oldu. Şampiyonada kadınlar K44 58 kiloda Gamze Gürdal ve erkekler K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut gümüş madalya kazanan isimler olurken, erkekler K44 75 kiloda Fatih Çelik, K44 61 kiloda Ali Can Özcan ile kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar ile K44 +58 kiloda Seçil Er bronz madalya kazandı.

Türkiye, şampiyonayı genel sıralamada 3. olarak tamamlarken, Para Taekwondo Milli Takım Teknik Direktörü İlhan Aşkın da en iyi antrenör seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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