Milli Taekwondo Şampiyonu babasının hayalini gerçekleştirdi

19.10.2019 11:25

Babasının 3 aylıkken spor hareketlerine başlattığı 14 yaşındaki Milli Taekwondo sporcusu Meryem İyin şampiyonluklara koşuyor. Babasının şampiyonluk hayalini gerçekleştiren İyin, son olarak geçtiğimiz günlerde İspanya'da Avrupa Yıldızlar Taekwondo 2'ncisi oldu. İyin'in hedefi dünya şampiyonu olarak al bayrağı dalgalandırmak.

14 yaşındaki Milli Taekwondo sporcusu Meryem İyin, 3 aylıkken babasının spora yatkınlığını keşfetmesi ile jimnastik hareketlerine başladı. Babasının yardımı ile yaptığı spor hareketleri onun için spor hayatına başlamasına vesile oldu. Kanada'da dünyaya gelen Meryem İyin, orta okula gitmeye başladığında jimnastik sporunu bir süre devam ettirdi. Jimnastiğin yaşam tarzına uygun olmadığını düşünen İyin, taekwondo ile tanıştı. Kanada'da okuduğu okulda taekwondo birincisi oldu. İyin ardından Türkiye'de lise öğrenimini gerçekleştirmek için ailesi ile Kağıthane'de yaşamaya başladı. Kanada'da okuduğu okul Meryem'in olimpiyatlarda Kanada'yı temsil etmesini istedi. Meryem İyim ise al yıldızlı bayrağı kaldırmak için Türkiye için olimpiyatlara hazırlanmayı tercih etti. Evde en çok babası ile birlikte antrenman yapan Meryem, kimi zaman da küçük kardeşi ile de evin her köşesini antrenman alanına çevirdiğini belirtti. Kağıthane Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan İyin'in hedefi ise dünya şampiyonu olmak.

"2 PUAN İLE BİRİNCİLİĞİ KAYBETTİM"

Meryem İyin, "Avrupa Yıldızlar Taekwondo 2'ncisi oldum. Daha iyisini yapabileceğime inanıyordum. Yorgunluk, stres vardı. 2 puan ile birinciliği kaybettim. İnşallah seneye şampiyon olacağım. Kendime inanıyorum. Daha çok çalışacağım. Avrupa Şampiyonası'ndan önce tüm yıl boyunca birçok maçlara katıldık. Çok şükür bir sürü madalyam var. Uluslararası Ukrayna Açık G1 turnuvalarına katılıyoruz kulüp olarak her yıl içerisinde aldığım başarı ve puanlarla olimpiyatlara hak kazanıyorum. Bu yıl Avusturya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Ankara ve İstanbul'daki birçok şampiyonaya katıldım. Hepsi İspanya'da yapılan bu son şampiyona turnuvası içindi" dedi.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM BABAM"

Sporda hiçbir engelin olmadığını ve herkese umut olmak istediğini belirten İyin, "Tabi ki birçok hocam oldu ama en büyük destekçim babamdı. Beni bu spora başlatan sürekli destekleyen üzüldüğümde motivasyonumu yerine getiren Çağrı hocam, Mecnun hocam, Nur hocam hepsinin çok büyük destekleri oldu. Babam maç günü benimle aynı stresi yaşadı. Benimle yemek yemedi. Bir ara bırakmak istedim. O olmasaydı şimdi buralarda olmazdım. İstemesem de antrenman yaptırdı. İyi ki yaptırmış. Herkes spor yapabilir hiçbir engel olmamalı özellikle tesettürlü bir kadın için başörtüsü ile engel olmadan bu sporu yapabilir. Çok büyük başarıda elde edebilir. Herkese umut olmak istiyorum. Umarım beni gören herkes ben de spor yapabilirim diyebilsin ben de Meryem gibi olabilirim desin. En büyük hayalim başkalarına umut olmak ve tekvando tarihinde var olmak istiyorum" diye konuştu.

"BİRİMİZİN FEDAKAR OLMASI GEREKİYORDU"

Kızı Meryem'in tekvando serüvenini anlatan baba Özgür İyin, "Meryem 4 yaşından beri bu sporun içerisinde, jimnastik ile başladı. Daha sonra bir genç kız için yapılabilecek bir spor olan taekwonda ile devam etti. Meryem için annesi ile karar verdik birimizin fedakar olması gerekiyordu. Annemizin desteği ile beraber hocalarımızın fedakarlıkları ile beraber bir yol izledik. Meryem 2018-2019 süresince Avrupa Kulüpler Şampiyonu oldu. Avrupa'daki açık turnuvalarda birinciliği, Türkiye şampiyonlukları ve en son İspanya'da milli takımımızı temsil etti. Finalde son saniye kaybetmesi ile Avrupa ikinciliği oldu. Bizim için bu çok güzel bir onurdu" ifadelerini kullandı.

"BENİM ESAS İŞİM ÇOCUKLARIM"

Kızının hayalleri için elinden geleni yaptığını söyleyen Baba İyin, "Sabah erken kalkıyorum yemesi gereken 3 yumurtanın beyazından 7 gram protein var mesela yumurtalarını hazırlıyorum. Okula giderken domatesi, salatalığı, biberine kadar hazırlıyorum. Benim esas işim çocuklarım diyorum. Kızımın hayalleri var. Onun hayallerine yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"MERYEM'İN HAYALİ AY YILDIZLI BAYRAK İLE DÖVÜŞMEK"

Meryem'in Kanada vatandaşı olarak değil Türk vatandaşı olarak olimpiyatlarda dövüşmek istediğini vurgulayan Baba İyin, "Meryem Kanada'da doğdu. Kanada'daki hocaları da takip ediyorlar. Hatta Meryem'in Kanada'da olimpik takıma daha rahat girebileceğini bütün imkanları karşılayabileceklerini destekleyebileceklerini 2020-2021 yılında Kanada olimpik takımına katılmasını istediklerini söylediler. Beni aşan bir konu olduğunu söyledim. Çünkü Meryem'in hayali ay yıldızlı bayrak ile dövüşmek onunla olimpiyat madalyası almak bunun kararını hocaları ülkemiz ve biz vereceğiz" dedi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA