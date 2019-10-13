13.10.2019 11:45

- Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı

ŞANLIURFA - Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı.

Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu, ilçe merkezine yaklaştı. MSO birlikleri ilçeyi kuşatma altına alınırken meskun mahalledeki PKK/YPG hedefleri ise Türk topçu birlikleri ve obüsleri tarafından vurularak imha ediliyor.

Kaynak: İHA