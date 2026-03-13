Haberler

Milli sporcunun öldüğü kazada, otomobil sürücüsüne 3 yıl 10 ay ceza verildi

Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsü R.Ö.'nün yargılandığı davada karar çıktı.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi, Milli Sporcu Buket Kaya'nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında, Kaya'nın içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü R.Ö.'nün yargılandığı davada karar çıktı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık R.Ö. ve avukatı katıldı. Duruşmada konuşan R.Ö., "Pişmanım, vicdanen de rahat değilim. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Savcılık makamı R.Ö.'nün 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmaktan' cezalandırılmasını talep ederken, R.Ö.'nün avukatı, savcılığın mütalaasına katılmadığını belirterek, ortada bir suç olduğunu ancak olayda bilincli taksirden söz edilemeyeceğin, müvekkilinin en alt sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti R.Ö.'ye 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası vererek, ehliyetine 9 ay süreyle el konulmasına hükmetti.

Olay

22 Ekim 2024 tarihinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Nalçik Bulvarı'nda meydana gelen olayda R.Ö. yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tıra arkadan çarpmış, Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından otomobil sürücüsü R.Ö. tutuklanırken, ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
