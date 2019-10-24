Milli sporcunun engelli vatandaşı darbettiği iddiası

24.10.2019 12:26

Milli sporcu Rüstem Derin'in, kalçasında protez olan bir vatandaşı darbettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'deki duruşmaya, dalış rekortmeni milli sporcu sanık Rüstem Derin katıldı. Duruşmada, müşteki Abdulkadir Akay'ı ise avukatı temsil etti.

Duruşmada savunması alınan sanık Derin, aracıyla sabah iş yerine giderken, müştekinin aracıyla gidiş gelişli yolda kendi şeridine girdiğini, kendi şeridindeki park halindeki aracı geçmek için aracının bulunduğu şeridi kullandığını ve ani fren yapıp camı açarak müştekiyle iletişim kurmaya çalıştığını söyledi.

"Refleksle yumruk attım"

Sanık Derin, dava konusu olayı şu şekilde anlattı:

"Müştekiden özür bekledim, baktım kendisini haklı çıkarıyor. Bir metre ilerledikten sonra küfür etmeye başladı. 'Sen ne dedin?' dedim. Hala efelenerek el kol hareketi yaptı. Elini uzattı, bana bir şey yapacağını zannedip bir refleksle yumruk attım. Yere doğru eğilince bir şey çıkaracak sandım. Aracıma binip devam ettim. Ben burnunun kanadığını görmedim. Pişmanım, keşke böyle bir şeye karışmasaydım. Dünya şampiyonu oldum, çok pişman oldum. Adli sicilimde kesinlikle böyle bir olay yoktur."

Sanık avukatı Sinan Kılıç da müvekkilinin müştekinin burnunun kırıldığını fark etmediğini ve müştekinin eğilerek silah alacağını düşündüğü için olay yerinden gittiğini belirterek, "Müşteki tarafla irtibat kurup anlaşmak istedik. Ancak bizden fahiş miktarda para talebinde bulunuldu. Bu yüzden anlaşamadık. Milli sporcular suça meyilli kişiler değildirler. Müvekkilim hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmasını talep ederiz." diye konuştu.

Müşteki Abdulkadir Akay'ın avukatı Yüksel Demir ise müvekkilinin Beşiktaş Belediyesi'nde mühendis olarak çalıştığını kaydederek, yol verme konusunda hangi tarafın haksız olduğuna dair tespit yapıldıktan sonra haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi gerektiğini ve sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Akay'ın bir sonraki duruşmaya katılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Abdulkadir Akay ile sanık Rüstem Derin'in, 26 Kasım 2018'de Beşiktaş'taki bir sokak kesişiminde yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladıkları belirtiliyor.

Tartışma esnasında sanık Derin'in müşteki Akay'ın yüzüne eliyle vurarak, müştekiyi, doktor raporuna göre vücutta kemik kırığına neden olacak ölçüde yaraladığı anlatılan iddianamede, sanık Derin'in "kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: AA