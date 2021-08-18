Milli Sporcumuz Judoda Avrupa üçüncüsü oldu
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Milli Sporcumuz Judoda Avrupa üçüncüsü oldu

Milli Sporcumuz Judoda Avrupa üçüncüsü oldu
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Letonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu Şeyma Yıldırım, üçüncülük maçında rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası Letonya'nın başkenti Riga'da devam ediyor.

37 ülkeden 176 kadın ve 217 erkek judocunun katıldığı şampiyonadan Konya'yı gururlandıran haber geldi. Turnuvada 48 kiloda Konya Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcu Şeyma Yıldırım, yarı finale kadar tüm müsabakalarını kazandı. Yarı final müsabakasında Romanyalı rakibine kaybeden milli sporcumuz, Bronz madalya mücadelesinde İtalyan rakibini ipponla mağlup ederek Avrupa 3'üncü oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şeyma Yıldırım'ın şehrimizi ve ülkemizi gururlandırdığını belirterek, başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Bültenler

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