Milli sporcuların hedefi su altından rekorla çıkmak
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Milli sporcuların hedefi su altından rekorla çıkmak

20.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:05
Milli sporcuların hedefi su altından rekorla çıkmak

Daha önce katıldıkları şampiyonalarda çeşitli dereceler elde eden milli sporcular Cemre Arslan ve Sude Fidan, Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda rekorlar kırarak ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Daha önce katıldıkları şampiyonalarda çeşitli dereceler elde eden milli sporcular Cemre Arslan ve Sude Fidan, Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda rekorlar kırarak ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Cemre Arslan ve Sude Fidan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini alarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

Milli sporcuların antrenörü Sertan Aydın, AA muhabirine, Cemre ve Sude'den 27-28 Şubat'ta düzenlenecek Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası ile ardından da haziran ayı sonunda Sırbistan'da yapılacak Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda güzel dereceler beklediğini söyledi.

Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda 2-3 yarışma yapılacağını belirten Aydın, "Daha sonra haziranda Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası var. Dünya Şampiyonası'nın bu seneki en büyük özelliği genç kategorisi branşının açılacak olması. 14-18 yaşları arasında derece alan gençlere ayrı madalya verilecek." dedi.

Aydın, sporcuların şampiyonalarda başarı elde etmek için yoğun çaba gösterdiğini anlatarak, "Günde yaklaşık 2 saat havuzda antrenman yapıyoruz. Bunun yanında kondisyon çalışıyoruz. Su altında nefes tutma, tek nefeste suyun altında en uzun mesafe gitme, çift palet, tek palet ve paletsiz şekilde gitme gibi kategoriler var. Bu yüzden çok sıkı çalışıyoruz." diye konuştu.

"Rekorlar kırmak istiyorum"

Milli sporcu Cemre Arslan (18) ise daha önce katıldığı şampiyonada genç kızlarda, 114 metre ile mono palet, 4 dakika 5 saniye ile nefes tutma, 77 metre ile paletsiz kategorilerinde Türkiye rekorları kırdığını dile getirdi.

Yeni başarılar elde etmek için yoğun bir antrenman temposu uyguladıklarını belirten Cemre, "Salgın nedeniyle 5-6 ay antrenman yapamadık. Şimdi yoğun çalışıyoruz. İlk hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda yüksek dereceler yaparak milli takımla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Güzel rekorlar kırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Sude Fidan (15) ise Dünya Şampiyonası'nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini aktardı.

Milli takıma seçildikten sonra daha gayretli çalıştığına değinen Sude, "Salgın nedeniyle antrenmanlarımıza ara vermiştik ve yeniden çalışmalara başladık. Şampiyonalarda hedefim rekorlar kırmak. Antrenmanlarda çok zorlanıyoruz ama şampiyonlarda rekor kırınca veya madalya kazanınca bütün yorgunluğunuzu unutuyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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