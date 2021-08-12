Milli sporcuların burslu okuması için Elazığ'a 8 kontenjan verildi
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Milli sporcuların burslu okuması için Elazığ'a 8 kontenjan verildi

Milli sporcuların burslu okuması için Elazığ'a 8 kontenjan verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli sporcuların yüzde 100 burslu okuması kapsamında Özel Eğitim Derneği (ÖZDER) ile yapılan protokol kapsamında Elazığ'a 8 kontenjan verildi.

Milli sporcuların yüzde 100 burslu okuması kapsamında Özel Eğitim Derneği (ÖZDER) ile yapılan protokol kapsamında Elazığ'a 8 kontenjan verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ÖZDER arasında yapılan protokol gereği milli sporcuların ortaokul, lise ve üniversitede yüzde 100 tam burslu okumasıyla ilgili protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ÖZDER arasında yapılan görüşmelerde illere çeşitli kontenjanlar verildi. Elazığ'da ÖZDER'e bağlı okullara 4 ortaokul, 4 lise olmak üzere toplamda 8 adet kontenjan verildi.

Sanat, spor ve bilim alanında üstün yetenekli gençleri geliştirmek ve korumak adına kapsamlı önlemlerin hayata geçirildiğini ifade eden Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa çalışmalarında daha önce İl Müdürlüğümüzde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve özel okulların idarecilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirmiştik. Bu hafta içi de İl Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Demiral, Gençlik ve Spor Şube Müdürümüz Alaattin Özdemir ile birlikte bazı özel okullara yaptığımız ziyaretler kapsamında kontenjanlar arttırılmıştır. Bu kapsamda kriterlere uyan milli sporcularımızın kayıtları önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Ziyaret ettiğimiz okulların bizlere göstermiş olduğu misafirperverliklerinden, öğrencilerimize bakış açılarından, spora ve eğitime katkılarından dolayı biz tüm bu okullarımıza teşekkür ediyoruz. Bu çok önemli bir proje çünkü Ülkemizi ve İlimizi başarıyla temsil eden bu gençlerimizin sporcu olarak temsil etme noktasında olduktan sonra özel okullarda eğitim alması gelişimlerine ayrıca bir katkı sunacaktır. Dolayısıyla hem bakanlığımıza hem de Özel Öğretim Derneğine bağlı okullarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Milli sporcuların burslu okuması için Elazığ'a 8 kontenjan verildi
Milli sporcuların burslu okuması için Elazığ'a 8 kontenjan verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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