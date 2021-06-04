Millî Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Başvuru ve Atama Duyurusu (Haziran 2021)
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Millî Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Başvuru ve Atama Duyurusu (Haziran 2021)

Millî Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Başvuru ve Atama Duyurusu (Haziran 2021)
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "MİLLİ SPORCULARIN BEDEN EĞİTİMİ ALANINA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK BAŞVURU ve ATAMA DUYURUSU (HAZİRAN 2021)" yayımlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "MİLLİ SPORCULARIN BEDEN EĞİTİMİ ALANINA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK BAŞVURU ve ATAMA DUYURUSU (HAZİRAN 2021)" yayımlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 4 üncü maddesi doğrultusunda milli sporculardan 60 (altmış) kontenjana 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli aday öğretmen ataması yapılmak üzere başvurular alınacaktır. Başvurular ve atama işlemleri Başvuru ve Atama Takvimi süresi içerisinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

Başvuru ve Atama Takvimi için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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