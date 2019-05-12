Milli Sporcuların Anneleri İftarda Buluştu

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında, Samsun'u ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden milli sporcuların anneleri için iftar programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Samsunum-1 Gemi'sinde verilen iftara, 30 dalda 130 milli sporcu ile aileleri katıldı.

Vali Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Kaymak, "İnşallah annelerin kıymetini bilen, annelerine "of" bile dedirtmeyen bir nesil yetiştiririz ve anne ve babalarımız bizden razı olur. Anneler yaşlandıkça çocuklardan daha çok ilgi bekliyor, lütfen annelerimizi ihmal etmeyelim. Annelerine hizmet eden hizmeti bulur." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de "Benim annem 86 yaşında, halen beni gördüğünde 2-3 yaşında çocuğum, ben de onu gördüğümde 25 yaşında annem gibi... birbirimize bakar öyle davranırız. Annelik öyle ulvi bir mertebe ki Yaradan kulları yaratıyor ve kullarını dünyaya getirmek için anneleri vasıta kılıyor. Milyonlarca yıl ömrümüz olsa annelerimizin şükrünü eda edemeyiz." ifadesini kullandı.

Kaymak ve Demir, milli sporcuların annelerine çiçek takdim etti.

Kaynak: AA