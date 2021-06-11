SPOR Milli sporculardan, Şenol Güneş ve öğrencilerine marşlı bayraklı destek

SPOR Milli sporculardan, Şenol Güneş ve öğrencilerine marşlı bayraklı destekTezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de milli sporcular, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'a destek için dev Türk bayrağı açarak marşlar söyledi.

SPOR Milli sporculardan, Şenol Güneş ve öğrencilerine marşlı bayraklı destek

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de milli sporcular, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'a destek için dev Türk bayrağı açarak marşlar söyledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'nin açılış maçında bu akşam saat 22.00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek. Düzce'de halter, atletizm, yüzme gibi branşlardaki 50 milli sporcu da 18 Temmuz Stadyumu'nda bir araya gelerek, ay-yıldızlıların yanında olduklarını ve desteklediklerini göstermek adına dev Türk bayrağı açarak marşlar söyledi.

Milli sporcular, Şenol Güneş ve öğrencilerine başarılar dileyerek, "Çok heyecanlıyız. Büyük coşkuyla milli takımımızı destekliyoruz. Onlara EURO 2020 yolunda başarılar diliyoruz. Bizim Çocuklar'a yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı