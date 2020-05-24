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Milli sporculardan Ramazan Bayramı mesajı

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren milli sporcular, Ramazan Bayramı dolayısıyla duygularını videolu mesajla paylaştı.

24.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:10

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren milli sporcular, Ramazan Bayramı dolayısıyla duygularını videolu mesajla paylaştı.

AA muhabirinin derlediği video mesajlarda voleyboldan boksa, karateden atletizme kadar birçok milli sporcu yer aldı.

Spor dünyasındaki isimlerin mesajları şöyle:

Taha Akgül (Milli güreşçi): "Bir mübarek ramazan ayının daha artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ramazan Bayramı geldi. Zor günler geçiriyoruz. Tüm milleti olarak bayramda da devletimizin, bakanlığımızın açıkladığı tedbirlere uymaya devam edelim. İnşallah millet olarak daha nice güzel Ramazan Bayramları göreceğiz. Bu bayram biraz buruk geçecek. Sevdiklerimiz, dostlarımızla belki görüşemeyeceğiz ama biraz daha sabredelim. İnşallah daha nice bayramları hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Başta sınırda görev yapan askerlerimizin, kolluk kuvvetlerimizin, polisimizin, jandarmamızın, daha sonra tüm milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

İlke Özyüksel (Modern pentatlon milli sporcusu): Sağlıkla kutlayacağımız, sevdiklerimizle birlikte olacağımız nice güzel bayramlarımız olsun. Hepimizin Ramazan Bayramı kutlu olsun.

Martino Minuto (Milli eskrimci): Bu bayram evdeyiz. Hepinize şeker tadında Ramazan Bayramı dilerim.

İrem Karamete (Milli eskrimci): Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Hep bir arada sevgi dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Fatma Zehra Köse (Milli eskrimci): Güzellik, birlik ve beraberlik dolu güzel bir bayram diliyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.

Enver Yıldırım (Milli eskrimci): Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Malum bu bayramı Kovid-19 sebebiyle evimizde geçiriyoruz. Ülke olarak büyük bir sınavdan geçiyoruz. Bu bayramda sevdiklerimize koşup kucaklaşmak yerine onlardan uzak durmak aslında en iyi bayramlaşma olacaktır. Dolayısıyla bu bayram sabredip onlardan uzak duralım ve bayramlarını teknoloji yoluyla kutlayalım. Daha sarılıp kucaklaşacağımız nice bayramlarımız olsun."

Busenaz Sürmeneli (Milli boksör): "Gönül isterdi ki hepimiz büyüklerin elini öperek, sevdiklerimizle bayramımızı geçirelim. Koronavirüs sebebiyle hepimiz evimizdeyiz, sevdiklerimizden, büyülerimizden uzağız. Lütfen evimizde kalalım. Herkesin bayramını kutluyorum."

Milli sporculardan Ramazan Bayramı mesajı

Kaynak: AA

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