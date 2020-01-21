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Milli sporculardan Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nda 6 madalya

Türkiye, Sırbistan'dan düzenlenen Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nda farklı kategorilerde 6 madalya kazandı.

21.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:58
Milli sporculardan Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nda 6 madalya

, Sırbistan'dan düzenlenen Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nda farklı kategorilerde 6 madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın Zlatibor kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde 10 kilometre klasik teknik yarışmasında , 5 kilometre klasik teknik yarışmasında ise Ayşenur Duman gümüş madalya elde etti.

Organizasyonun ikinci gününde ise sprint yarışmalarında erkeklerde Yusuf Emre Fırat gümüş, Hamza Dursun ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Çocuk Kupası yarışmalarında ise İrem Dursun klasik yarışmada altın, sprint yarışmasında ise gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA
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