HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Milli sporculardan "Kadına şiddete hayır" mesajları

Milli sporcular, yayımladıkları videolarla Muğla'nın Ula ilçesinde 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine tepki gösterdi, kadına yönelik şiddetin bitmesi çağrısı yaptı.

Milli sporculardan
22.07.2020 17:02 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:05

Milli sporcular, yayımladıkları videolarla Muğla'nın Ula ilçesinde 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine tepki gösterdi, kadına yönelik şiddetin bitmesi çağrısı yaptı.

Ay-yıldızlı sporcular, Anadolu Ajansı aracılığıyla "Kadına şiddete hayır" mesajı verdiği videolarda şu ifadeleri kullandı:

Rıza Kayaalp (Dünya şampiyonu milli güreşçi): "Kadınlar bize emanettir. Kadına şiddete hayır."

Busenaz Sürmeneli (Dünya şampiyonu milli boksör): "Yumruklarımı kadın cinayetine karşı kaldırıyorum, kadın cinayetine son."

Şennur Demir (Avrupa şampiyonu milli boksör): "Dışarıda kime sorsanız hiç kimse kötüyüm demez, herkes iyidir ama bana sorarsanız iyi insan, kendisine, çevresine, kadınlara, çocuklara, hayvanlara saygısı ve merhameti olandır. Ülkemizde seçme, seçilme hakkı kadınlara verildi, dövme, öldürme hakkı erkeklere verilmedi. Elinizi vicdanınıza koyun artık kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz."

Ozan Kabak (Milli futbolcu): "Kadına şiddete dur de."

Ramil Guliyev (Dünya şampiyonu milli atlet): "Atletizmde dünyanın en hızlı sporcularından biriyim ve kadına şiddete en hızlı şekilde tepkiliyim. Hayat hepimizin hakkı, kadına şiddet son bulsun."

Melike Günal (Avrupa şampiyonu milli halterci): "Sizlerin karşısına daha güzel haberlerle gelmek isterdim ama maalesef ülkemizde son zamanlarda kadına şiddet olayları artmaktadır. Bu konu hakkında birkaç şey söylemek istiyorum; öncelikle insan olduğumuzu unutmamalıyız. Kadın erkek hiç fark etmeden şiddetin her türlüsüne karşıyız. Fakat ülkemizde yaşayan her 4 kadından biri şiddet görmektedir. Şiddet gören her 4 kadından 3'ü sevgilisi veya eşi tarafından şiddet görmektedir. Aslında kadına yönelik şiddet toplumda cinsiyet ayrımcılığının bir ürünüdür. Bu yüzden kadına şiddete hayır diyorum. Siz de susarak bu utanca ortak olmayın. Hep birlikte kadına şiddete hayır."

Dilara Narin (Milli halterci): "Son zamanlarda kadına yönelik şiddet fazlasıyla arttı. Kadın erkek eşittir. Kadının haklarını ellerinden almayın. Şiddet kaderiniz değil. Sessiz kalmayın."

Şaziye Erdoğan (Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci): Öncelikle sözlerime çok üzgün olduğumu belirterek başlamak istiyorum, ülkemizde her gün yeni bir şiddet haberiyle uyanıyoruz ve 4 kadından biri şiddet görüp ölüyor. Artık bu duruma yaptırım gelmesini istiyorum. Çünkü bir kadının daha aramızdan eksilmesine tahammülümüz yok. Peygamber Efendimizin de söylediği gibi "Kadınlar Allah'ın emanetidir", lütfen emanetlerinize sahip çıkın. Kadınların da insan olduğunu unutmayın. Son olarak kadına şiddete 'Dur' diyorum."

Özge Bayrak (Milli badmintoncu): "Sana ruh üflendiğinde sen bir kadının karnındasın, ağladığında bir kadının kucağındasın, aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. Ona güzel davran. Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu. Kadına şiddet toplumsal bir sorundur. Kadına şiddete hayır."

İlke Özyüksel (Milli modern pentatlet): "Kadına, çocuğa veya hiçbir canlıya şiddetin açıklaması ya da bahanesi olamaz. 'Şiddete dur' diyoruz ve gereken tüm cezaların verilmesini istiyoruz."

Bilal Çiloğlu (Milli judocu): "Başka gülüşler solmasın, başka hayaller yarım kalmasın, başka canlar hayattan acımasızca koparılmasın. Kadına şiddete dur de."

Minel Akdeniz, Gülkader Şentürk, Tuğçe Beder, Şeyma Özerler ve İrem Korkmaz (Kadın Judo Milli Takımı sporcuları): "Kadına yönelik şiddet insanlık ayıbıdır, bu suça göz yumma, bu ayıba ortak olma, sessiz kalma. Türk Judo Milli Takımı olarak kadına şiddete hayır diyoruz."

Yasemin Ecem Anagöz (Avrupa şampiyonu milli okçu): "Ülkemizde her gün kadınlar şiddet görüyor, öldürülüyor. Bir kadın olarak tek dileğim, ülkemizde özgürce yaşayabilmek. Bir canlının yaşama hakkını elinden alan herkes en az bu suçu işleyenler kadar suçludur."

Ahmet Önder (Milli cimnastikçi): "Kadına şiddetin bahanesi olmaz. Çocuğa, hayvana, hiçbir canlıya yapılan şiddet asla kabul edilemez. Suçlular hak ettiği cezayı bulmalı. Bizler de gelecek nesillerin daha eğitimli, daha bilinçli olması için çalışmalıyız. Siz de lütfen en yakın çevrenizden başlayarak bir bilinç hareketi oluşturun."

Ümit Şamiloğlu (Milli cimnastikçi): "Kadının, ananın ata olarak bilindiği bu güzel toplumun bir ferdi olarak kadınlarımıza yapılan her türlü şiddeti tüm benliğimle kınıyorum. Sadece yasalarla değil, zihinlerde de kadın erkek eşitliğinin olduğu, şiddetin bile telaffuz edilmediği günleri özlemle bekliyorum. İyi insan, iyi ahlak temeliyle bunu başarabiliriz."

İbrahim Çolak (Dünya şampiyonu milli cimnastikçi): "Sana ruh üflendiğinde sen bir kadının karnındasın, ağladığında bir kadının kucağındasın, aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. Ona güzel davran. Kadına şiddete hayır."

Uğur Aktaş (Milli karateci): "Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadın anne, kardeş, eş ve evlattır. Kadına şiddete dur de."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Yaşam
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti 3. Sayfa
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
4 aydır kayıp olan genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte ailesine ait dükkanı soydu 3. Sayfa
4 aydır kayıp olan genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte ailesine ait dükkanı soydu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş 3. Sayfa
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hulusi Akar Özlem Zengin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cenk Eren Selçuk Yöntem Öztürk Serengil
Spor Selçuk İnan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Bülent Korkmaz İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Muğla Erkek Çocuk Metin Avcı
Şu an buradasınız: Milli sporculardan "Kadına şiddete hayır" mesajları - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 17:57:34. #1.14#
title